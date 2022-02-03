Поединок квалификации на чемпионат мира 2022 года проходил в необычных для футбола условиях.

Матч между США и Гондурасом (3:0) проходил в Миннесоте, штате на севере Среднего Запада. Температура во время встречи опускалась до -16°C, еще и дул ледяной ветер, информирует Goal .

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Из-за таких морозов сразу после перерыва голкипер гостей Луис Лопес и нападающий Ромелл Киото были заменены, они получили переохлаждение. Главный тренер "Янки" Грегг Берголтер после матча рассказал о принятых мерах: "Мы обеспечили Гондурас теплой экипировкой и пытались создать безопасные условия для игры. Когда мы приезжаем к ним, там +32°C при невыносимой влажности. Ребята получают обезвоживание, судороги и тепловые удары. Такова природа наших соревнований".

Наставник соперника Эрнан Дарио Гомес был откровенно недоволен: "Это ненормально. Немыслимо, чтобы мы здесь играли и еще и одерживали результат. Игра еще не началась, а я уже не могу дождаться ее завершения. Это не удовольствие, это страдание".

В то же время минимум два игрока сборной США с юмором приняли ситуацию. Нападающий Тимоти Веа "пригрозил", что завершит карьеру, если ему придется еще раз играть в таких условиях.

А вот голкипер Мэтт Тернер, который провел весь поединок в рамке ворот при такой температуре, обошелся красноречивой GIF-анимацией.

Напомним, США расположились третьими в турнирной таблице отбора на ЧМ в Северной Америке с 21 очком. Гондурас идет последним только с тремя пунктами.