Поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбувався у незвичних для футболу умовах.

Матч між США та Гондурасом (3:0) відбувався у Міннесоті, штаті на півночі Середнього Заходу. Температура під час зустрічі опускалась аж до -16°C, ще й дув льодяний вітер, інформує Goal.

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Через такі морози одразу по перерві голкіпер гостей Луїс Лопес і нападник Ромелл Кіото були замінені, у них переохолодження. Головний тренер "Янкі" Грегг Берголтер після матчу розповів про заходи, які були вжиті: "Ми забезпечили Гондурас теплим екіпіруванням і намагались створити безпечні умови для гри. Коли ми приїжджаємо до них, там +32°C при нестерпній вологості. Хлопці отримують зневоднення, судоми та теплові удари. Такою є природа наших змагань".

Наставник суперника Ернан Даріо Гомес був відверто незадоволений: "Це ненормально. Немислимо, щоб ми тут грали і ще й здобували результат. Гра ще не розпочалась, а я вже не можу дочекатись її завершення. Це не задоволення, це страждання".

Натомість мінімум два гравці збірної США з гумором прийняли ситуацію. Нападник Тімоті Веа "пригрозив", що завершить кар'єру, якщо йому доведеться ще раз грати в таких умовах.

А ось голкіпер Метт Тернер, який провів весь поєдинок у рамці воріт при такій температурі, обійшовся красномовною GIF-анімацією.

Нагадаємо, США розташувались третіми у турнірній таблиці відбору на ЧС у Північній Америці з 21 очком. Гондурас йде останнім лише з трьома пунктами.

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