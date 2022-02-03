Канада без особых проблем обыграла Сальвадор (2:0) в квалификации на Мундиаль, но о поединке говорят из-за первого взятия ворот.

Канада с пятиматчевой серией побед в статусе фаворита приехала в Сальвадор и снова победила. "Кленовые" дважды забили во втором тайме.

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Особого внимания заслуживает гол Хатчинсона. Прострел с фланга взяла на себя стойка, но мяч попал в падавшего 38-летнего хавбека и курьезно залетел в ворота. Комментатор на эмоциях окрестил этот гол "самым необычным, который вы когда-нибудь видели". Точку во встрече поставил Джонатан Дэвид на 90+3-й, опрокинув кипера.

Канада набрала 25 пунктов и сохранила лидерство в турнирной таблице отбора на ЧМ в Северной Америке. Уже в следующием туре команда может оформить досрочный выход на Мундиаль.

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