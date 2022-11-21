Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа В

21 ноября, 21:00, г. Аль-Раян, стадион "Ахмад бин Али"

Главный арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

"На его месте должен был быть я!" – именно такими словами должна начинаться каждая украинская трансляция матча Уэльса на ЧМ-2022. После того ужасного поединка под кардиффским дождём до сих пор остается горькое послевкусие. Валлийцы наказали "сине-жёлтых" за системные недоработки тренерского штаба, но лучшими в тот день были именно наши футболисты. И не только в тот день.

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"Драконы" ни в отборе к Мундиалю, ни в плей-офф квалификации, ни после не демонстрировали хорошей игры. Это максимально простой и прагматичный коллектив, который питается ошибками соперника. Трудно найти поклонников футбола Роберта Пейджа, но он приносит результат – Уэльс дошел до 1/8 финала Евро-2020 и впервые за 64 года прорвался на чемпионат мира. Дальнейший вылет из элиты Лиги наций теперь никому не интересен.

Со своим неприятным и живучим стилем этот коллектив может даже побороться за выход из группы. Для этого критически важно побеждать сборную США, однако сделать это непросто. "Звёздно-полосатые" постоянно прогрессируют в соккере – как на уровне чемпионата, так и на уровне академий. Сейчас никого не удивишь американским футболистом в европейском клубе.

По именам команда Грегга Берхалтера выглядит серьезно. Кристиан Пулишич, Джованни Рейна, Сержиньо Дест, Уэстон Маккени, Тайлер Адамс, Тимоти Веа - далеко не полный список футболистов из топ-клубов. Вообще, большинство игроков выступают в топ-5 чемпионатов Европы. Тем не менее, результаты США в отборе к ЧМ-2022 и после него выглядят довольно неоднозначно.

В квалификации они пропустили вперед Мексику и Канаду, а Коста-Рику обойти удалось только благодаря лучшей разнице голов. В шести товарищеских поединках перед Мундиалем американцы победили Марокко (3:0) и Гренаду (5:0), уступив Японии (0:2) и расписав ничью с Сальвадором (0:0), Уругваем (1:1) и Саудовской Аравией (0:0). То есть, США способны как получить необходимый результат против сильного оппонента, так и оступиться на ровном месте.

Ориентировочные составы на матч США – Уэльс

США: Тернер – Едлин, Циммерман, Лонг, Дест – Маккени, Адамс, Муса – Веа, Сарджент, Пулишич

Уэльс: Хенесси – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Аллен, Рэмзи, Уильямс – Джеймс – Мур, Бэйл

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

США считаются фаворитами пары, но коэффициенты на победу очень высокие. Букмекеры совсем не уверены в американских рейнджерах. Уэльс – очень простой, без "изюминок", но команда организована очень качественно. Это не очень заметно при поверхностном осмотре, но по ходу матча начинаешь понимать, насколько трудно разбить её низкий блок и как грамотно она двигается.

Украина уже была фаворитом с Уэльсом. Чем все завершилось, мы помним. США по именам мощнее, поэтому в поражение подопечных Грегга Берхалтера не верится – но и поставить на их победу страшно. Ничья кажется вполне вероятным итогом встречи.

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