Чемпіонат світу-2022, 1-й тур, група В

21 листопада, 21:00, м. Аль-Раян, стадіон "Ахмад бін Алі"

Головний арбітр: Абдулрахман Аль-Джасcім (Катар)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

"На його місці мав бути я!" – саме такими словами має починатись кожна українська трансляція матчу Уельса на ЧС-2022. Після того жахливого поєдинку під кардіффським дощем досі залишається гіркий посмак. Валлійці покарали "синьо-жовтих" за системні недопрацювання тренерського штабу, але кращими у той день були саме наші футболісти. І не тільки в той день.

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"Дракони" ні у відборі до Мундіалю, ні у плей-офф кваліфікації, ні після не демонстрував хорошої гри. Це максимально простий і прагматичний колектив, який живиться помилками суперника. Важко знайти прихильників футболу Роберта Пейджа, але він приносить результат – Уельс дійшов до 1/8 фіналу Євро-2020 і вперше за 64 роки прорвався на чемпіонат світу. Подальший виліт із еліти Ліги націй тепер нікому не цікавий.

Зі своїм неприємним і живучим стилем цей колектив може навіть поборотись за вихід із групи. Для цього критично важливо перемагати збірну США, однак зробити це непросто. "Зірково-смугасті" постійно прогресують у соккері – як на рівні внутрішнього чемпіонату, так і на рівні академій. Нині нікого не здивуєш американським футболістом у європейському клубі.

За іменами команда Грегга Берхалтера виглядає серйозно. Крістіан Пулішіч, Джованні Рейна, Сержіньйо Дест, Вестон Маккені, Тайлер Адамс, Тімоті Веа – далеко не повний список футболістів із топ-клубів. Взагалі, більшість гравців виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. Тим не менш, результати США у відборі до ЧС-2022 та після нього виглядають доволі неоднозначно.

У кваліфікації вони пропустили вперед Мексику та Канаду, а Коста-Ріку обійти вдалося тільки завдяки кращій різниці голів. У шести товариських поєдинках перед Мундіалем американці перемогли Марокко (3:0) та Гренаду (5:0), поступившись Японії (0:2) і розписавши нічию з Сальвадором (0:0), Уругваєм (1:1) та Саудівською Аравією (0:0). Тобто, США здатні як здобути необхідний результат проти сильного опонента, так і оступитись на рівному місці.

Орієнтовні склади на матч США – Уельс

США: Тернер – Єдлін, Ціммерман, Лонг, Дест – Маккені, Адамс, Муса – Веа, Сарджент, Пулішіч

Уельс: Хенессі – Ампаду, Родон, Девіс – Робертс, Аллен, Ремзі, Вільямс – Джеймс – Мур, Бейл

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

США вважаються фаворитами пари, але коефіцієнти на перемогу дуже високі. Букмекери зовсім не впевнені у американських рейнджерах. Уельс – дуже простий, без "родзинок", але команда організована дуже якісно. Це не дуже помітно при поверхневому огляді, але по ходу матчу починаєш розуміти, наскільки важко розбити її низький блок і як грамотно вона рухається.

Україна вже була фаворитом із Уельсом. Чим все завершилось, ми пам'ятаємо. США за іменами потужніші, тож у поразку підопічних Грегга Берхалтера не віриться – але й поставити на їхню перемогу лячно. Нічия здається цілком вірогідним підсумком зустрічі.

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