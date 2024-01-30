Бензема залишиться в Аль-Іттіхаді, незважаючи на сильне бажання змінити клуб, інформує The Athletic. Це пов'язано з термінами зимового трансферного вікна – сторони не встигнуть знайти для француза новий клуб. Трансферне вікно в Саудівській Аравії закриється в ніч із 30 на 31 січня.

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Бензема забив 12 м'ячів у 20 матчах у всіх турнірах, але вболівальники все одно критикували його за "відстороненість" від партнерів і трибун. Карім видалив свій профіль в Instagram і вирушив у самоволку. Згодом француз запізнився в розташування Аль-Іттіхада на 17 днів, що розлютило босів клубу. Пізніше 36-річний ветеран стверджував, що не міг прилетіти раніше через циклон на Маврикії.

Минулого літа Бензема підписав з Аль-Іттіхадом трирічний контракт. В послугах форварда були зацікавлені Ліон і Челсі.

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