Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема уйдёт в аренду в один из саудовских клубов.

Бензема несчастен в Аль-Иттихаде и вовсю желает сменить клуб. Саудовский клуб готов отпустить 36-летнего ветерана, но только не в Европу. Как информирует L'Equipe, клубное руководство работает над сделкой, согласно которой Карим продолжит свои выступления в чемпионате Саудовской Аравии.

Бензема не признает, что просился обратно в Реал – Анчелотти был готов убеждать Переса

Сообщается, что на данный момент у Бензема есть два варианта продолжения карьеры, оба – в клубах столицы Саудовской Аравии, в составе Аль-Хиляля или Аль-Насра. Цвета первой команды защищает Неймар, цвета второй – Криштиану Роналду. Согласно источнику, последнее слово останется за Аль-Иттихадом.

После 18 туров в чемпионате Саудовской Аравии Аль-Иттихад занимает 7 место в турнирной таблице. Аль-Хиляль лидирует, опережая Аль-Наср на 7 очков.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм