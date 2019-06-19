Срна попрощался с Кальяри и, вероятно, получит должность в Шахтере

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна попрощался с итальянским Кальяри и вскоре расскажет о своем будущем.

"Трудно найти правильные слова, которыми я мог бы выразить гордость за то, что играл в таком клубе в конце своего футбольного путешествия. Этот год, который я провел среди вас, останется для меня особенным.

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Как человек и спортсмен, я никогда не забуду поддержку и дружбу, которые испытывал в Кальяри, никогда не забуду любовь болельщиков и всех в клубе. Желаю вам всего наилучшего в ближайшие дни и года, как на поле, так и за его пределами. Кальяри, я останусь твоим поклонником навсегда", – написал Срна на своей странице в Инстаграм.

Напомним, экс-игрок Шахтера прибудет в Киев, где проведет пресс-конференцию, на которой объявит о своем будущем. Хорватское издание Net.hr считает, что место проведения пресс-конференции не случайно, ведь Срна собирается объявить о завершении карьеры футболиста и перейти на должность функционера в Шахтере.

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