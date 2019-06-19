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Срна попрощался с Кальяри и, вероятно, получит должность в Шахтере

18:32 162 Читати українською
Срна попрощался с Кальяри и, вероятно, получит должность в Шахтере
Дарио Срна в Шахтере / Шахтер

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна попрощался с итальянским Кальяри и вскоре расскажет о своем будущем.

"Трудно найти правильные слова, которыми я мог бы выразить гордость за то, что играл в таком клубе в конце своего футбольного путешествия. Этот год, который я провел среди вас, останется для меня особенным.

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Как человек и спортсмен, я никогда не забуду поддержку и дружбу, которые испытывал в Кальяри, никогда не забуду любовь болельщиков и всех в клубе. Желаю вам всего наилучшего в ближайшие дни и года, как на поле, так и за его пределами. Кальяри, я останусь твоим поклонником навсегда", – написал Срна на своей странице в Инстаграм.

Напомним, экс-игрок Шахтера прибудет в Киев, где проведет пресс-конференцию, на которой объявит о своем будущем. Хорватское издание Net.hr считает, что место проведения пресс-конференции не случайно, ведь Срна собирается объявить о завершении карьеры футболиста и перейти на должность функционера в Шахтере.

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Carissimi amici, carissimi compagni di squadra, carissimi tifosi e tutti voi che vivete per questa squadra e che l’amate, È difficile trovare delle parole giuste con cui potrei esprimere la fierezza di trovarmi tra voi alla fine del mio cammino calcistico, di aver conosciuto tra voi dei veri amici, grandi giocatori e ancora più grandi persone. Quest’anno che ho passato tra voi rimarrà speciale per me. Da uomo, da sportivo, non potrò mai dimenticare il supporto e l’amicizia che ho sentito tra voi, non potrò mai dimenticare l’amore dei tifosi e di tutti voi nel club. Auguro a tutti voi tutto il meglio nei giorni e negli anni che verranno, sia sul campo di calcio, sia fuori di esso. Grazie a tutti dal cuore, soprattutto ai compagni di squadra, ai tifosi, agli allenatori, al presidente e a tutti i membri del club. Io rimarrò per sempre il vostro tifoso. Vi Voglio Ancora una Volta Salutare e Ringraziare ricordando con orgoglio questo Detto della grande famiglia del Cagliari. “Una terra, un popolo, una squadra” Forza Casteddu!!!

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

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Италия Дарио Срна Дарио Срна Шахтер Шахтер Кальяри Кальяри Трансферы Шахтера
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