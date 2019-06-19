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Срна попрощався з Кальярі та, ймовірно, отримає посаду в Шахтарі

18:32 950 Читать на русском
Срна попрощався з Кальярі та, ймовірно, отримає посаду в Шахтарі
Даріо Срна в Шахтарі / Шахтар

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна попрощався з італійським Кальярі та невдовзі розповість про своє майбутнє.

"Важко знайти правильні слова, якими б я міг висловити гордість за те, що грав в такому клубі в кінці своєї футбольної подорожі. Цей рік, який я провів серед вас, залишиться для мене особливим.

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Як чоловік і спортсмен, я ніколи не забуду підтримку і дружбу, які відчував у Кальярі, ніколи не забуду любов уболівальників і всіх в клубі. Бажаю вам всього найкращого в найближчі дні і роки, як на полі, так і за його межами. Кальярі, я залишуся твоїм шанувальником назавжди", – написав Срна на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря прибуде у Київ, де проведе прес-конференцію, на якій оголосить про своє майбутнє. Хорватське видання Net.hr вважає, що місце проведення прес-конференції не є випадковим, адже Срна збирається оголосити про завершення кар'єри футболіста та перейти на посаду функціонера у Шахтарі.

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Carissimi amici, carissimi compagni di squadra, carissimi tifosi e tutti voi che vivete per questa squadra e che l’amate, È difficile trovare delle parole giuste con cui potrei esprimere la fierezza di trovarmi tra voi alla fine del mio cammino calcistico, di aver conosciuto tra voi dei veri amici, grandi giocatori e ancora più grandi persone. Quest’anno che ho passato tra voi rimarrà speciale per me. Da uomo, da sportivo, non potrò mai dimenticare il supporto e l’amicizia che ho sentito tra voi, non potrò mai dimenticare l’amore dei tifosi e di tutti voi nel club. Auguro a tutti voi tutto il meglio nei giorni e negli anni che verranno, sia sul campo di calcio, sia fuori di esso. Grazie a tutti dal cuore, soprattutto ai compagni di squadra, ai tifosi, agli allenatori, al presidente e a tutti i membri del club. Io rimarrò per sempre il vostro tifoso. Vi Voglio Ancora una Volta Salutare e Ringraziare ricordando con orgoglio questo Detto della grande famiglia del Cagliari. “Una terra, un popolo, una squadra” Forza Casteddu!!!

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

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Італія Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Кальярі Кальярі Трансфери Шахтаря
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