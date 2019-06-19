Срна попрощався з Кальярі та, ймовірно, отримає посаду в Шахтарі

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна попрощався з італійським Кальярі та невдовзі розповість про своє майбутнє.

"Важко знайти правильні слова, якими б я міг висловити гордість за те, що грав в такому клубі в кінці своєї футбольної подорожі. Цей рік, який я провів серед вас, залишиться для мене особливим.

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Як чоловік і спортсмен, я ніколи не забуду підтримку і дружбу, які відчував у Кальярі, ніколи не забуду любов уболівальників і всіх в клубі. Бажаю вам всього найкращого в найближчі дні і роки, як на полі, так і за його межами. Кальярі, я залишуся твоїм шанувальником назавжди", – написав Срна на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря прибуде у Київ, де проведе прес-конференцію, на якій оголосить про своє майбутнє. Хорватське видання Net.hr вважає, що місце проведення прес-конференції не є випадковим, адже Срна збирається оголосити про завершення кар'єри футболіста та перейти на посаду функціонера у Шахтарі.

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