Срна на пресс-конференции в Киеве объявит о своем будущем – он может присоединиться к Фонсеке в Роме

Экс-защитник Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет о планах на будущее.

Экс-игрок Шахтера Дарио Срна 21 июня проведет пресс-конференцию в Киеве и объявит о своих дальнейших планах, передает Тerrikon со ссылкой на HNS.

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По информации источника, у экс-капитана "горняков" достаточно вариантов для продолжения карьеры. Среди них – Кальяри, который предложил Срне остаться в команде на будущий сезон, а также Хайдук.

Также, не исключено, что Срна завершит игровую карьеру и приступит к работе в Шахтере или переберется к Паулу Фонсеке в Рому.

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