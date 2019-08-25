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"Пусть как можно скорее на Донбасс придет мир", – Ахметов поздравил с Днем Донецка

11:52 68 Читати українською
"Пусть как можно скорее на Донбасс придет мир", – Ахметов поздравил с Днем Донецка
Ринат Ахметов / ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов выразил поздравления с днем Донецка и пожелал скорейшего возвращения на Донбасс Арену.

"От всей души поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города, которому в этом году исполняется 150 лет!

Шахтер в матче с Мариуполем сыграет в особой форме в честь 150-летия Донецка

Профессия шахтера особенно важна для Донецка. Шахтеры – настоящие герои, гордость каждого двора, улицы и каждого поселка, гордость всего города и всей страны. Непростой труд шахтеров – это свет и тепло в каждом доме, а значит, шахтерская профессия всегда была и будет нужной, уважаемой и почетной.

Символично, что День шахтера и День рождения города навсегда стали единым целым для Донецка, общим большим праздником! Для Донецка шахтер – это не просто профессия, это – многолетняя история и славные традиции.

В день, когда моему родному городу исполняется 150 лет, хочу пожелать ему одного: пусть скорее в Донецк, Донбасс придет долгожданный мир!

Шахтер в матче с Мариуполем сыграет в особой форме в честь 150-летия Донецка

Дорогие друзья, именно в День города и День шахтера 10 лет назад была открыта Донбасс Арена – одна из лучших арен в мире, которая всегда была переполнена. Я убежден, что мы все живем мечтой, чтобы на Донбасс Арене снова играла родная команда, чтобы стадион был опять переполнен и на нем звучал гимн Лиги чемпионов.

С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтера и с юбилеем города! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Ринат Ахметов
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