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Срна к игрокам сборной Хорватии: Вы уже победители в наших сердцах

13:03 54 Читати українською
Срна к игрокам сборной Хорватии: Вы уже победители в наших сердцах
Дарио Срна / Фото MARMAZOV

Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Срна подбодрил свою национальную команду перед матчем финала ЧМ-2018 против Франции.

"Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи. Я горжусь тем, что ваши имена будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю. Я рад, что вы дали повод для гордости своего народа и своей страны.

Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до конца жизни. Вы сделали всех нас счастливыми людьми в мире. Такого не смог сделать никто. Успехов сегодня.

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Играйте от всего сердца и души, играйте как одна команда. Продолжайте смело идти к своей мечте. Поверьте, вы уже победители в наших сердцах. Желаю всего наилучшего", – написал Срна в Инстаграме.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
3
час
:
57
мин
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Дарио Срна Дарио Срна
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