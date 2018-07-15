Срна к игрокам сборной Хорватии: Вы уже победители в наших сердцах

Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Срна подбодрил свою национальную команду перед матчем финала ЧМ-2018 против Франции.

"Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи. Я горжусь тем, что ваши имена будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю. Я рад, что вы дали повод для гордости своего народа и своей страны.

Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до конца жизни. Вы сделали всех нас счастливыми людьми в мире. Такого не смог сделать никто. Успехов сегодня.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

Играйте от всего сердца и души, играйте как одна команда. Продолжайте смело идти к своей мечте. Поверьте, вы уже победители в наших сердцах. Желаю всего наилучшего", – написал Срна в Инстаграме.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана