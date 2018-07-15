Срна до гравців збірної Хорватії: Ви вже переможці в наших серцях

Екс-гравець збірної Хорватії Даріо Срна підбадьорив свою національну команду перед матчем фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Я радий, що був і залишаюся частиною цієї сім'ї. Я пишаюся тим, що ваші імена будуть назавжди вписані золотими літерами в історію. Я радий, що ви дали привід для гордості свого народу і своєї країни.

Дякую за ці незабутні дні. Ми будемо пам'ятати їх до кінця життя. Ви зробили всіх нас щасливими людьми в світі. Такого не зміг зробити ніхто. Успіху сьогодні.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Грайте від щирого серця і душі, грайте як одна команда. Продовжуйте сміливо йти до своєї мрії. Повірте, ви вже переможці в наших серцях. Бажаю всього найкращого", – написав Срна в Інстаграмі.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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