Директор по футболу Шахтера признался, что вопрос с главным тренером "горняков" все еще открыт. Не факт, что Роберто Де Дзерби продолжит работу с командой.

– Кто будет руководить командой на межсезонных сборах? Кто тренер Шахтера?

– Пока еще все открыто. Роберто еще тренер Шахтера. Мы будем садиться, говорить с ним. Будем уважать его решение. Он многое сделал для Шахтера за эти практически 7 месяцев. Он дважды вышел в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок. Мы его привезли под одну команду, где у нас были футболисты мирового уровня. Кто из них останется – мы не знаем.

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– Если Роберто все же уйдет, может ли Дарио Срна возглавить Шахтер?

– По состоянию на сегодняшний день – нет. Все знают, что я человек Шахтера. Даже если придется ездить за рулем автобуса Шахтера, то я буду. Если нужно, чтобы я стал тренером Шахтера, то нет проблем. За клуб я на все готов.

– Кто будет принимать решение – вы или Ахметов?

– У нас президент принимает решение. Есть много специалистов в Украине, за границей", – рассказал Дарио Срна в эфире Футбол NEWS.

Напомним, соглашение Роберто Де Дзерби рассчитано еще на год, однако итальянский специалист может покинуть клуб из-за войны в Украине.

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