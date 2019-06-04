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Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

01:01 52 Читати українською
Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич
Игркои Александрии / фото: ФК Александрии

Александрия официально сообщила о больших кадровых потерях команды.

Александрия официально распрощалась с Цуриковым, Кулачем, Пономарем, Лучкевичем, Леванидовым, Полярусом и Микицеем.

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"Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Александрии в твиттере.

Напомним, Александрия в этом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

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Теги
Артем Полярус Артем Полярус Владислав Кулач Владислав Кулач Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Александрия Александрия Виталий Пономарь Виталий Пономарь Станислав Микицей Станислав Микицей Андрей Цуриков Андрей Цуриков Владислав Левадинов Владислав Левадинов
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