Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

Александрия официально сообщила о больших кадровых потерях команды.
Александрия официально распрощалась с Цуриковым, Кулачем, Пономарем, Лучкевичем, Леванидовым, Полярусом и Микицеем.
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"Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Александрии в твиттере.
Напомним, Александрия в этом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.
Игроки и тренер Александрии получили солидные премиальные за завоевание "бронзы" УПЛ, – журналист