Спортивный директор Лацио нашел жуткую причину закончить сезон

Спортивный директор римского Лацио Игли Таре не согласен с досрочным завершением сезона.

"Сезон необходимо доиграть из уважения к умершим. Сейчас еще не пришло время решать, стоит ли отменять сезон. Количество зараженных людей становится немного меньше. Досрочное завершение сезона было бы несправедливым.

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Последние несколько недель были очень тяжелыми. В начале мы все отнеслись к эпидемии легкомысленно. Но сейчас мы говорим не о какой-то ситуации, а о войне. Когда видишь, как военные грузовики вывозят гробы, теряешь дар речи. Это катастрофа для всей страны", – цитирует Таре издание Sport1.

Напомним, Лацио после 26 туров в Серии А занимает второе место и лишь на одно очко отстает от лидера чемпионата – туринского Ювентуса.

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