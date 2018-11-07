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Спортивный директор Ювентуса Паратичи отреагировал на слухи о возвращении Погба

22:03 41 Читати українською
Спортивный директор Ювентуса Паратичи отреагировал на слухи о возвращении Погба
Поль Погба / Reuters

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в туринский клуб.

"Мы уже поздоровались с Погба в Манчестере. Это парень, которого мы все любим, он отличный игрок, но сейчас он принадлежит Манчестер Юнайтед.

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Сейчас нет смысла говорить о его возможном возвращении к нам, у нас впереди важный и прекрасный поединок. Надо сконцентрироваться на том, что происходит сейчас", – сказал Паратичи Sky Sport Italia.

Погба перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 млн евро.

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