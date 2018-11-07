Погба: Для Роналду забивать голы – это как воду пить

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился впечатлениями от форварда Ювентуса Криштиану Роналду перед очной встречей в Лиге чемпионов.

"Думаю, что Ювентус поступил правильно, приобретя Роналду. Очевидно, что наличие такого игрока всегда полезно для команды.

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Всегда приятно играть с Роналду, Месси, Неймаром и им подобными в команде. Думаю, что Роналду всем доволен в Ювентусе, а для клуба важно иметь игрока, который забивает так же легко, как пьет воду", – цитирует Погба издание Goal.

Стоит отметить, что Погба выступал за туринский клуб до перехода в Манчестер Юнайтед.

Напомним, поединок Ювентус – МЮ состоится сегодня, 7 ноября, начало в 22:00.

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