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Погба: Для Роналду забивать голы – это как воду пить

13:50 51 Читати українською
Погба: Для Роналду забивать голы – это как воду пить
Криштиану Роналду и Поль Погба / Коллаж Daily Express

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился впечатлениями от форварда Ювентуса Криштиану Роналду перед очной встречей в Лиге чемпионов.

"Думаю, что Ювентус поступил правильно, приобретя Роналду. Очевидно, что наличие такого игрока всегда полезно для команды.

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Всегда приятно играть с Роналду, Месси, Неймаром и им подобными в команде. Думаю, что Роналду всем доволен в Ювентусе, а для клуба важно иметь игрока, который забивает так же легко, как пьет воду", – цитирует Погба издание Goal.

Стоит отметить, что Погба выступал за туринский клуб до перехода в Манчестер Юнайтед.

Напомним, поединок Ювентус – МЮ состоится сегодня, 7 ноября, начало в 22:00.

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Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
до матча
6
час
:
10
мин
Манчестер Юнайтед
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