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Спортивный директор Аталанты хотел заблокировать трансфер Малиновского – пришлось вмешаться президенту клуба

08:50 233 Читати українською
Спортивный директор Аталанты хотел заблокировать трансфер Малиновского – пришлось вмешаться президенту клуба
Руслан Малиновский / HLN

Руководство бергамасков не было единодушным в переговорах по хавбеку сборной Украины.

Спортивный директор Аталанты Джованни Сартори хотел отказаться от Малиновского, информирует Footboom.

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Функционеру не нравились финансовые аппетиты Генка. Сартори рассчитывал заплатить за хавбека не более 8 миллионов евро, но такая сумма и близко не устраивала чемпионов Бельгии. В конце концов, в ситуацию вмешался президент итальянского клуба Антонио Перкасси, который лично настоял на продолжении переговоров по Малиновскому.

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Напомним, ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио объявил о том, что трансфер украинца обойдется Аталанте в 13,7 миллионов евро.

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Трансферы Украинцы за рубежом Генк Генк Аталанта Аталанта Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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