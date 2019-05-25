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Спортинг Л в серии пенальти победил Порту и выиграл Кубок Португалии

25 мая 22:36 30 Читати українською
Спортинг Л в серии пенальти победил Порту и выиграл Кубок Португалии
Спортинг Л победил Порту в серии пенальти / твиттер ФК Спортинг Л

Лиссабонский Спортинг победил Порту в серии пенальти в драматичном матче и стал обладателем Кубка Португалии.

Кубок Португали 2018/19, финал

Спортинг Л – Порту – 2:2 (серия пенальти – 6:5)

Голы: Б. Фернандеш, 45, Дост, 101 – Соареш, 41, Фелипе, 120

Лиссабонский Спортинг в напряженном поединке одолел Порту и добыл кубок Португалии. В первом тайме команды обменялись голами, на гол Соареша перед самым перерывом результативно ответил Бруну Фернандеш. Во втором тайме голов не было и игра перешла в дополнительное время.

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Здесь также не удалось выявить сильнейшего, хотя Спортинг был близок к этому, ведь Дост вывел лиссабонцев вперед в счете, но Фелипе на последних минутах снова сравнял счет и перевел матч в серию пенальти, в которой сильнее оказался Спортинг.

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