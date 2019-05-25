Спортінг Л у серії пенальті переміг Порту і виграв Кубок Португалії

Лісабонський Спортінг переміг Порту в серії пенальті у драматичному матчі та став володарем Кубка Португалії.
Кубок Португалії 2018/19, фінал
Спортінг Л – Порту – 2:2 (серія пенальті – 6:5)
Голи: Б. Фернандеш, 45, Дост, 101 – Соареш, 41, Феліпе, 120
Лісабонський Спортінг у напруженому поєдинку здолав Порту та здобув кубок Португалії. В першому таймі команди обмінялись голами, на гол Соареш перед самою перервою результативно відповів Бруну Фернандеш. В другому таймі голів не було і гра перейшла в додатковий час.
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Тут також не вдалось виявити сильнішого, хоча Спортінг був близький до цього, адже Дост вивів лісабонців вперед в рахунку, але Феліпе на останніх хвилинах знову зрівняв рахунок і перевів матч у серію пенальті, в якій сильнішим виявився Спортінг.