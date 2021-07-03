Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола пытается сохранять оптимизм, несмотря на свое серьезное повреждение в матче против Бельгии (2:1).

Представитель Ромы получил травму ахиллового сухожилия, которая выбивает его на очень долгий период.

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"К сожалению, мы все знаем, чем для меня завершился матч, но... Мечта "адзурри" продолжается, и для этой замечательной команды нет ничего невозможного. Скажу только то, что я скоро вернусь! я в этом уверен!" – написал Спинаццола в Instagram.

Добавим, что путь Италии на Евро продолжается. 6 июля подопечные Манчини сойдутся с Испанией в полуфинале.

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