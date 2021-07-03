Захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола намагається зберігати оптимізм попри своє серйозне пошкодження у матчі проти Бельгії (2:1).

Представник Роми зазнав травми ахілового сухожилля, яка вибиває його на дуже довгий період.

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"На жаль, ми всі знаємо, чим для мене завершився матч, але... Мрія "адзуррі" продовжується, і для цієї чудової команди немає нічого неможливого. Скажу тільки те, що я скоро повернуся! Я в цьому впевнений!" – написав Спінаццола в Instagram.

Додамо, що шлях Італії на Євро продовжується. 6 липня підопічні Манчіні зійдуться з Іспанією у півфіналі.

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