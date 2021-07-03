Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил хоть какое-то утешение после личной трагедии в 1/4 финала Евро против Бельгии (2:1).

Левый латераль Ромы получил травму ахиллового сухожилия, которая может выбить его на очень длительный срок.

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Сборная Италии решила поддержать партнера. Игроки "Скуадры Адзурры" в самолете вышли на телефонную связь со Спинаццолой и начали вместе мощно скандировать песню в его честь.

Добавим, что путь Италии на Евро продолжается. 6 июля подопечные Манчини сойдутся с Испанией в полуфинале.

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