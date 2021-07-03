Сборная Италии мощно поддержала Спинаццолу после ужасной травмы в 1/4 финала Евро
завершено
Николо Барелла 31’
Лоренцо Инсинье 44’
31’ Николо Барелла
44’ Лоренцо Инсинье
Левый латераль Ромы получил травму ахиллового сухожилия, которая может выбить его на очень длительный срок.
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Сборная Италии решила поддержать партнера. Игроки "Скуадры Адзурры" в самолете вышли на телефонную связь со Спинаццолой и начали вместе мощно скандировать песню в его честь.
Добавим, что путь Италии на Евро продолжается. 6 июля подопечные Манчини сойдутся с Испанией в полуфинале.
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