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"Спасибо за прицелы, оптику и другие вещи", – ультрас Шахтера прокомментировали переход Ракицкого в Зенит

28 января 23:39 2353 Читати українською
"Спасибо за прицелы, оптику и другие вещи", – ультрас Шахтера прокомментировали переход Ракицкого в Зенит
Ярослав Ракицкий / фото: ФК Шахтер

Ультрас донецкого Шахтера не остались в стороне от резонансного перехода Ярослава Ракицкого в Зенит. Фанаты осудили выбор защитника, но поблагодарили его за помощь украинской армии.

Напомним, Ярослав Ракицкий подписал контракт с Зенитом, который рассчитан до лета 2022 года. 29-летний защитник выступал за первую команду Шахтера с 2009 года, завоевав за это время 19 трофеев.

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Активные фанаты Шахтера в соцсетях выразили свою точку зрения о данном трансфере. Интересно, что ультрас "горняков", известные своей проукраинской позицией, намекнули на то, что защитник помогал украинским воинам, находящимся в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе.

"Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи спасибо", – написали ультрас в Twitter. Правда, позже данный пост был удален.

Стоит отметить, что еще раньше стало известно о помощи бойцам АТО других футболистов Шахтера – среди них, в частности, Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

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