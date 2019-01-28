"Дякуємо за приціли, оптику та інші речі", – ультрас Шахтаря прокоментували перехід Ракицького у Зеніт

Ультрас донецького Шахтаря не залишились осторонь резонансного переходу Ярослава Ракицького у Зеніт. Фанати засудили вибір захисника, але подякували йому за допомогу українській армії.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький підписав контракт із Зенітом, який розрахований до літа 2022 року. 29-річний захисник виступав за першу команду Шахтаря з 2009 року, здобувши за цей час 19 трофеїв.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

Активні фанати Шахтаря у соцмережах висловили свою точку зору щодо даного трансферу. Цікаво, що ультрас "гірників", відомі своєю проукраїнською позицією, натякнули на те, що захисник допомагав українським воїнам, які перебувають у зоні бойових дій на окупованому Донбасі.

"Рак, вибір не схвалюємо. Але за приціли, оптику, спальники та інші речі дякуємо", – написали ультрас у Twitter.

Варто відзначити, що ще раніше стало відомо про допомогу бійцям АТО інших футболістів Шахтаря – серед них, зокрема, Андрій Пятов та Тарас Степаненко.