Сборная Португалии обыграла Украину в третьем туре чемпионата Европы по футзалу, однако "сине-желтые" получили путевку в 1/4 финала. Смотрите видео гола и обзор поединка на Футбол 24.

Евро-2022 по футзалу, 3 тур

Группа А

Украина – Португалия – 0:1

Гол: Зики, 37

Португалия на правах фаворита активнее начала поединок, хотя Украина не забывала остро отвечать – Чернявский не смог реализовать выход один на один. В первой половине командам не удалось забить, а вот после перерыва Португалия вышла вперед благодаря голу Зики. Игра так и завершилась победой "селесао", однако Украина в итоге тоже вышла из группы из-за победы Сербии над Нидерландами.

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Таким образом, "сине-желтые" сыграют в четвертьфинале с Казахстаном – победителем группы B. Поединок состоится в понедельник, 31 января.