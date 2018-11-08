Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью

Состоялись поединки 4 тура Лиги Европы в группах G H и I. По его итогам Лацио и Айнтрахт оформили выход из группы.

В группе G Спартак в феерическом матче перестрелял Рейнджерс, а Рапид и Вильярреал расписали ничью. У Вильярреала 6 пунктов, Спартак и Рейнджерс набрали по 5, у Рапида 4 очка.

В группе H Лацио минимально одолел Марсель, а Айнтрахт победил Аполлон. Немецкий и итальянский клуб досрочно обеспечили себе выход из группы.

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В квартете I Генк Руслана Малиновского на последних минутах матча спас ничью против Бешикташа. Украинец сыграл 60 минут. В другом матче Сарпсборг 08 и Мальме расписали ничью.

Генк набрал 7 очков, у Сарпсборга и Мальме по 5, у Бешикташа 4.

Лига Европы 2018/19, 4 тур

Группа G

Спартак – Рейнджерс – 4:3

Голы: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (авт), Адриано, 58, Ханни, 59 – Еременко, 5 (авт), Кандеяш, 27, Мидлтон, 41

Рапид – Вильярреал – 0:0

Группа H

Лацио – Марсель – 2:1

Голы: Пароло, 45 +1, Корреа, 55 – Товен, 60

Аполлон – Айнтрахт Ф – 2:3

Голы: Селая, 71, 90+4 (пен) – Йович, 17, Алле, 55, Гачинович, 58

Группа I

Генк – Бешикташ – 1:1

Голы: Берге, 87 – Куарежма, 16

Мальме – Сарпсборг 08 – 1:1

Голы: Антонссон, 67 – Мортенсен, 63