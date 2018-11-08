УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за нарушений во время матча против Ромы

УЕФА открыл производство по факту нарушений во время поединка 4 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 ЦСКА – Рома.

Московский ЦСКА обвиняется в неподобающем поведении болельщиков во время поединка против Ромы в рамках 4 тура Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

ЦСКА – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча

Болельщики российского клуба блокировали проходы на лестнице, а также бросали на поле запрещенные предметы. К слову, перед первым поединком этих команд в Риме фанаты ЦСКА пострадали в результате выхода из строя эскалатора в метро.

Дело будет рассмотрено 22 ноября. Напомним, матч ЦСКА – Рома завершился победой итальянцев со счетом 2:1.