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УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за нарушений во время матча против Ромы

18:37 99 Читати українською
УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за нарушений во время матча против Ромы
УЕФА открыл дело против ЦСКА / фото: ФК Рома

УЕФА открыл производство по факту нарушений во время поединка 4 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 ЦСКА – Рома.

Московский ЦСКА обвиняется в неподобающем поведении болельщиков во время поединка против Ромы в рамках 4 тура Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

ЦСКА – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча

Болельщики российского клуба блокировали проходы на лестнице, а также бросали на поле запрещенные предметы. К слову, перед первым поединком этих команд в Риме фанаты ЦСКА пострадали в результате выхода из строя эскалатора в метро.

Дело будет рассмотрено 22 ноября. Напомним, матч ЦСКА – Рома завершился победой итальянцев со счетом 2:1.

Лига чемпионов4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Среда 07 ноября 2018

ЦСКА Москва
Матч окончен
1 : 2
Рома
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Лига чемпионов УЕФА Рома Рома ЦСКА Москва ЦСКА Москва футбольные фанаты ЦСКА Москва - Рома
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