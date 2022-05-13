"Я ожидал увидеть такой футбол и назвал бы его любезным. Это была важная игра со стороны обеих команд, чтобы не нанести травмы сопернику – без стыков. Вышел легкий тренировочный матч, в котором оппоненты давали друг другу играть. Праздник состоялся и, думаю, для зрителей футбол был интересным. Приятно было, что все поддерживали Украину, и немцы, в частности, скандировали название нашей страны.

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Проблема была в атаке. Мне не понравилась игра Беседина. Он как-то пропал буквально со стартового свистка. Все остальные ребята хорошо двигались, делали передачи, участвовали в отборе, а Беседина не было видно. А ведь от него многого ждут. Во втором тайме Петраков был вынужден даже вновь выпустить в нападение Гармаша.

По игре, мне кажется, более справедливой была бы ничья. Голкипер "Боруссии" не видел удара Пихаленка и, в итоге, пропустил решающий мяч. Но эта победа очень важна для украинцев в психологическом плане. Хотя, уверен, Петраков сделает достаточно жесткий анализ игры, и укажет на ошибки не только Конопле, но и другим своим подопечным", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, сборная Украины в первом спарринге победила менхенгладбасскую Борусию со счетом 2:1 – голами отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

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