Рома не смогла дожать Сассуоло, Дженоа на последних минутах спас ничью с Кальяри: 37-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках 37-го тура Серии А Сассуоло сыграл вничью с Ромой, Удинезе на своем поле переиграл СПАЛ, а Дженоа не смог победить Кальяри. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 37-й тур

Удинезе – СПАЛ – 3:2

Голы: Соуза Самир, 6, Окака Чука, 31, 35 – Петанья, 53, Валоти, 59

Дженоа – Кальяри – 1:1

Голы: Кришито, 89 (пен) – Паволетти, 40

Удаление: Песселья, 90+3

Сассуоло – Рома – 0:0

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Предпоследний Серии А открывал матч между Удинезе и СПАЛом. Уже в начале встречи Соуза Самир после подачи со штрафного головой вывел хозяев вперёд, а в середине первого тайма Окака течение четырёх минут сделал дубль. По прове гости усилиями Андреа Петаньи сначала один гол отыграли, а затем Маттиа Валоти сократил отставание до минимума – впрочем, сравнять счёт СПАЛу так и не удалось.

Дженоа перед домашним матчем против Кальяри находился всего в одном зачётном бале над зоной вылета, поэтому обязан был побеждать. Впрочем, в унылом первом тайме гости были чуть острее, что на 40-й минуте вылилось в гол Паволетти с прекрасной передачи Брадарича – 0:1. Во втором тайме подопечные Чезаре Пранделли пришли в себя и как следует прижали Кальяри, нанеся ударов по воротам. В конце концов, давление принесло свои плоды аж на 88-й минуте, когда удалось заработать пенальти; его уверенно реализовал Кришито, установив окончательный счёт встречи – 1:1.

В заключительном матче субботы Сассуоло принимал Рому. Уже с первых минут "черно-зеленые" бросились атаковать соперника и несколько раз были близки к взятию ворот. "Волки" изредка огрызались контратаками, однако открыть счет в первом тайме не удалось ни одной из команд. Второй тайм стал полным противовесом первому – теперь атаковала, в основном, Рома. На 57-й минуте Эль-Шаарави не попал в пустые ворота с двух метров, а через три минуты мяч после удара Эдина Джеко в считанных сантиметрах просвистел мимо стойки. Через мгновение Андреа Консильо в невероятном прыжке отразил удар головой Бриана Кристанте. После этого у римлян было до десятка стопроцентных моментов, но мяч упорно не хотел влетать в ворота соперника. На 93-й минуте Рома таки забила, но судья не засчитал гол, зафиксировав положение вне игры. Рома после этой ничьей существенно ухудшила свои шансы на попадание в топ-6.

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