Рома не змогла дотиснути Сассуоло, Дженоа на останніх хвилинах врятував нічию з Кальярі: 37-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках 37-го туру Серії А Сассуоло зіграв унічию з Ромою, Удінезе на власному полі переграв СПАЛ, а Дженоа не зміг перемогти Кальярі. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 37-й тур

Удінезе – СПАЛ – 3:2

Голи: Соуза Самір, 6, Окака Чука, 31, 35 – Петанья, 53, Валоті, 59

Дженоа – Кальярі – 1:1

Голи: Крішито, 89 (пен) – Паволетті, 40

Вилучення: Песселья, 90+3

Сассуоло – Рома – 0:0

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Передостанній тур Серії А відкривав матч між Удінезе та СПАЛом. Вже на початку зустрічі Соуза Самір після подачі зі штрафного головою вивів господарів уперед, а в середині першого тайму Окака Чука протягом чотирьох хвилин зробив дубль. По переві гості зусиллями Андреа Петаньї спочатку один гол відквитали, а згодом Маттіа Валоті скоротив відставання до мінімуму – втім, зрівняти рахунок СПАЛу так і не вдалося.

Дженоа перед домашнім матчем проти Кальярі знаходився всього в одному заліковому балі над зоною вильоту, тому забов'язаний був перемагати. Втім, у загалом невиразному першому таймі гості були трохи гострішими, що на 40-й хвилині вилилось у гол Паволетті з прекрасної передачі Брадаріча – 0:1. У другому таймі підопічні Чезаре Пранделлі прийшли до тями та як слід притиснули Кальярі, завдавши ударів по воротах. Зрештою, тиск приніс свої плоди аж на 88-й хвилині, коли вдалося заробити пенальті; його впевнено реалізував Крішито, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:1.

В заключному матчі суботи Сассуоло приймав Рому. Вже з перших хвилин "чорно-зелені" кинулись атакувати суперника і кілька разів були близькими до взяття воріт. "Вовки" зрідка огризались контратаками, однак відкрити рахунок у першому таймі не вдалось жодній з команд. Другий тайм став повною противагою першому – тепер атакувала, в основному, Рома. На 57-й хвилині Стефан Ель-Шаараві не влучив у пусті ворота з двох метрів, а за три хвилини м’яч після удару Едіна Джеко у лічених сантиметрах просвистів повз стійку. За мить Андреа Консільї у неймовірному стрибку відбив удар головою Бріана Крістанте. Після цього у римлян було до десятка стовідсоткових моментів, та м’яч вперто не хотів влітати у ворота суперника. На 93-й хвилині Рома таки забила, але суддя не зарахував гол через положення поза грою. Тож Рома після цієї нічиєї суттєво погіршила свої шанси на потрапляння у топ-6.

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