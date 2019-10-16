"Совет Ярмоленко – не будь девчонкой": Леоненко обратился к вингеру в большом интервью российскому СМИ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко дал неоднозначный совет одному из лидеров текущего состава "сине-желтых" – Андрею Ярмоленко.

"Первый гол пришел со стандарта. Второй мяч придумал Миколенко. Это не заслуга Ярмоленко, которого я, конечно, тоже поздравляю. Но я ему хочу дать совет – не надо быть девчонкой.

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Ну, это я образно. Просто не понимаю, как он убивался в предыдущих матчах, когда не забивал! Ну что это такое? Ты не забил – забыл, играй дальше! Зачем углубляться в себе? Думай об игре. А сейчас футболисты сразу выкладывают свои синяки и царапины в интернет, Instagram или что там еще? В первом тайме португальцы почти ничего не создали у наших ворот. Это, конечно, радует. А вот вторая половина встречи вызывает опасения. С такой победой на Евро не поедешь", – сказал Леоненко в развернутом интервью для российского сайта Спорт-Экспресс.

Напомним, именно Андрей Ярмоленко отметился победным голом в ворота Португалии, который позволил сборной Украины досрочно обеспечить себе место в основной стадии Евро-2020.

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