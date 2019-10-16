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"Совет Ярмоленко – не будь девчонкой": Леоненко обратился к вингеру в большом интервью российскому СМИ

14:49 112 Читати українською
"Совет Ярмоленко – не будь девчонкой": Леоненко обратился к вингеру в большом интервью российскому СМИ
Андрей Ярмоленко / Фото УАФ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко дал неоднозначный совет одному из лидеров текущего состава "сине-желтых" – Андрею Ярмоленко.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Первый гол пришел со стандарта. Второй мяч придумал Миколенко. Это не заслуга Ярмоленко, которого я, конечно, тоже поздравляю. Но я ему хочу дать совет – не надо быть девчонкой.

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Ну, это я образно. Просто не понимаю, как он убивался в предыдущих матчах, когда не забивал! Ну что это такое? Ты не забил – забыл, играй дальше! Зачем углубляться в себе? Думай об игре. А сейчас футболисты сразу выкладывают свои синяки и царапины в интернет, Instagram или что там еще? В первом тайме португальцы почти ничего не создали у наших ворот. Это, конечно, радует. А вот вторая половина встречи вызывает опасения. С такой победой на Евро не поедешь", – сказал Леоненко в развернутом интервью для российского сайта Спорт-Экспресс.

Напомним, именно Андрей Ярмоленко отметился победным голом в ворота Португалии, который позволил сборной Украины досрочно обеспечить себе место в основной стадии Евро-2020.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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