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Леоненко раскритиковал Зинченко за излишне эмоциональное празднование победы над Португалией и выхода на Евро-2020

12:50 153 Читати українською
Леоненко раскритиковал Зинченко за излишне эмоциональное празднование победы над Португалией и выхода на Евро-2020
Александр Зинченко / Фото УАФ

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Леоненко прокомментировал громкое празднование Александра Зинченко после выхода сборной Украины на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Я не понял, почему он начал такие интервью раздавать после победы, почему он так скакал. Знаете, что сказал бы Валерий Васильевич Лобановский? Если у тебя столько сил осталось после такой тяжелой игры – поехали на тренировку.

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Словом, сделал бы ему замечание. Откуда у Зинченко силы? Лобановский реально удивился бы: "А ты что, еще один тайм можешь сыграть? Ну-ну". Каждый серьезный игрок должен каждый божий день доказывать, что он лучший. А то сейчас создается впечатление, что в футбол играют ради селфи и лайков.

Хотя чего-то мы уже достигаем. Надеюсь, на чемпионате Европы стыдно не будет", – сказал Леоненко в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, сборная Украины в Киеве одолела Португалию и досрочно обеспечила себе первое место группы В и выход на чемпионат Европы.

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Теги
Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Украинцы за рубежом Виктор Леоненко Александр Зинченко Александр Зинченко
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