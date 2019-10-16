Леоненко раскритиковал Зинченко за излишне эмоциональное празднование победы над Португалией и выхода на Евро-2020

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Леоненко прокомментировал громкое празднование Александра Зинченко после выхода сборной Украины на Евро-2020.

"Я не понял, почему он начал такие интервью раздавать после победы, почему он так скакал. Знаете, что сказал бы Валерий Васильевич Лобановский? Если у тебя столько сил осталось после такой тяжелой игры – поехали на тренировку.

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Словом, сделал бы ему замечание. Откуда у Зинченко силы? Лобановский реально удивился бы: "А ты что, еще один тайм можешь сыграть? Ну-ну". Каждый серьезный игрок должен каждый божий день доказывать, что он лучший. А то сейчас создается впечатление, что в футбол играют ради селфи и лайков.

Хотя чего-то мы уже достигаем. Надеюсь, на чемпионате Европы стыдно не будет", – сказал Леоненко в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, сборная Украины в Киеве одолела Португалию и досрочно обеспечила себе первое место группы В и выход на чемпионат Европы.

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