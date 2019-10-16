“Порада Ярмоленку – не будь дівчиськом": Леоненко звернувся до вінгера у великому інтерв'ю російському ЗМІ

Колишній гравець Динамо і збірної України Віктор Леоненко дав неоднозначну пораду одному з лідерів сучасного складу "синьо-жовтих" – Андрію Ярмоленку.

"Перший гол прийшов зі стандарту. Другий м'яч придумав Миколенко. Це не заслуга Ярмоленка, якого я, звичайно, теж вітаю. Але я йому хочу дати пораду – не треба бути дівчиськом.

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Ну, це я образно. Просто не розумію, як він побивався в попередніх матчах, коли не забивав! Ну що це таке? Ти не забив – забув, грай далі! Навіщо заглиблюватися в собі? Думай про гру. А зараз футболісти відразу викладають свої синці та подряпини в інтернет, Instagram або що там ще? У першому таймі португальці майже нічого не створили біля наших воріт. Це, звичайно, тішить. А ось друга половина зустрічі викликає побоювання. З такою перемогою на Євро не поїдеш", – сказав Леоненко у розгорнутому інтерв'ю для російського сайту Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, саме Андрій Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота Португалії, який дозволив збірній України достроково забезпечити собі місце в основній стадії Євро-2020.

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