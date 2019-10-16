toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

“Порада Ярмоленку – не будь дівчиськом": Леоненко звернувся до вінгера у великому інтерв'ю російському ЗМІ

14:48 392 Читать на русском
“Порада Ярмоленку – не будь дівчиськом": Леоненко звернувся до вінгера у великому інтерв'ю російському ЗМІ
Андрій Ярмоленко / Фото УАФ

Колишній гравець Динамо і збірної України Віктор Леоненко дав неоднозначну пораду одному з лідерів сучасного складу "синьо-жовтих" – Андрію Ярмоленку.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Перший гол прийшов зі стандарту. Другий м'яч придумав Миколенко. Це не заслуга Ярмоленка, якого я, звичайно, теж вітаю. Але я йому хочу дати пораду – не треба бути дівчиськом.

Леоненко розкритикував Зінченка за надмірно емоційне святкування перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020

Ну, це я образно. Просто не розумію, як він побивався в попередніх матчах, коли не забивав! Ну що це таке? Ти не забив – забув, грай далі! Навіщо заглиблюватися в собі? Думай про гру. А зараз футболісти відразу викладають свої синці та подряпини в інтернет, Instagram або що там ще? У першому таймі португальці майже нічого не створили біля наших воріт. Це, звичайно, тішить. А ось друга половина зустрічі викликає побоювання. З такою перемогою на Євро не поїдеш", – сказав Леоненко у розгорнутому інтерв'ю для російського сайту Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, саме Андрій Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота Португалії, який дозволив збірній України достроково забезпечити собі місце в основній стадії Євро-2020.

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

blog_ava
Швеція – Іспанія: феєрія голкіперів, незамінний Фабіан Руїс та вихід "Фурії Рохи" на Євро-2020, який залишає питання
01:56
3493
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Віктор Леоненко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
22
год
:
43
хв
Ейбар
14:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук