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"Шахтер очень его хотел",– Фонсека прокомментировал дебют Сикана за "горняков"

22 января 20:40 708 Читати українською
"Шахтер очень его хотел",– Фонсека прокомментировал дебют Сикана за "горняков"
Сикан дебютировал за "горняков" / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от поражения против Хайдука и заверил, что в Шахтере верят, что у новичка Даниила Сикана все получится в донецком клубе.

"Понятно, что мы встретились с командой, которая работает на сборах значительно дольше. Темп и интенсивность совсем другие – у нас этого пока нет. В первом тайме в обороне мы выглядели неплохо, однако пропустили три гола в контратаках после потерь мяча в центре поля, не очень хорошо.

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В принципе, было несколько моментов, но в защите действовали не слишком успешно. Наш розыгрыш в начале атаки давал сопернику много возможностей отбирать мяч и создавать опасность. Второй тайм отличался от первого. Я увидел команду с большим желанием и отдачей, другую интенсивность. Однако мы пропустили еще один мяч. Мне больше понравилась вторая половина игры.

Дебют Сикана? Шахтер очень хотел этого футболиста. Молодой парень с большим потенциалом. В любом случае сикан еще слишком юн, пока толком даже не знает наш стиль игры. Сегодня дали ему немного времени, просто чтобы он почувствовал, что это такое. И мы в него верим", – сказал португалец пресс-службе дончан.

Отметим, вчера Шахтер объявил о подписании контракта с 17-летним талантом Карпат Даниилом Сикана.

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