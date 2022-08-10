За два дні до поєдинку з луганцями керівництво Універсітаті вирішило вдатися до перестановок на тренерському містку. Команду очолив Мірел Редой, який у 2019-2021 роках керував збірною Румунії.

Універсітатя Крайова – Зоря: матч-відповідь Ліги конференцій розсудить старий знайомий українців

Варто зауважити, що Ласло Балінта звільнили з посади головного тренера після дебютної перемоги в новому сезоні чемпіонату Румунії. Здобути її вдалося аж у 4-му турі, до того команда зазнала однієї поразки та двічі грала внічию.

Таким чином на другий матч проти Зорі Універсітатю Крайову виведе вже Мірел Редой. Поєдинок відбудеться 11 серпня в Румунії, початок о 20:30. Перша зустріч тиждень тому завершилася мінімальною перемогою української команди.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч