Чемпионат Португалии 2023/24, 4-й тур

Порту – Арука – 1:1

Голы: Эванилсон, 90+19 – Кристо, 83

Нереализованный пенальти: Галену, 90+13

Порту едва спасся в поединке с середняком португальского первенства – Арукой, в составе которой выступает Богдан Милованов. "Драконы" ожидаемо больше владели мячом, но по количеству ударов было почти ровно – 12 у Порту против 10-ти у Аруки.

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Первый тайм завершился без голов, да и вторая половина могла завершиться нулями, но Кристо на 83 минуте сотворил сенсацию, выведя Аруку вперед. Однако арбитр добавил ко второму тайму аж 17 минут. За это время "драконы" претендовали на пенальти (арбитр не назначил после просмотра VAR), а в другом моменте указал на 11-метровую отметку. Впрочем, Галену умудрился не реализовать его, но Порту сумел спастись благодаря голу Эванилсона на 90+19.

Что касается Милованова, то Богдан провел на поле весь матч, однако получил довольно неплохую оценку – 7,0 (выше оценили только 4 одноклубников украинца).

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