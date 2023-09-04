Порту та Арука розійшлись миром у напруженому поєдинку 4-го туру чемпіонату Португалії, в якому зіграв і українець Богдан Мілованов.

Чемпіонат Португалії 2023/24, 4-й тур

Порту – Арука – 1:1

Голи: Еванілсон, 90+19 – Крісто, 83

Нереалізований пенальті: Галену, 90+13

Порту ледь врятувався у поєдинку з середняком португальської першості – Арукою, у складі якої виступає Богдан Мілованов. "Дракони" очікувано більше володіли м'ячем, але за кількістю ударів було майже рівно – 12 у Порту проти 10-ти у Аруки.

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Перший тайм завершився без голів, та і друга половина могла завершитись нулями, але Крісто на 83 хвилині створив сенсацію, вивівши Аруку вперед. Проте арбітр додав до другого тайму аж 17 хвилин. За цей час "дракони" претендували на пенальті (арбітр не призначив після перегляду VAR), а в іншому моменті вказав на 11-метрову позначку. Втім, Галену примудрився не реалізувати його, але Порту зумів врятуватись завдяки голу Еванілсона на 90+19.

Щодо Мілованова, то Богдан провів на полі увесь матч, проте отримав досить непогану оцінку – 7,0 (вище оцінили лише 4 одноклубників українця).

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