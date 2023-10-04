Антверпен – Шахтер: послематчевая пресс-конференция ван Леувена – о перевороте в игре и роли украинских фанов в победе
Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Антверпена.
"Мы играли с Антверпеном не только для местных болельщиков, но и для украинских, которые были на трибунах и всех, кто болел за нас в Украине. Шахтер понимал, что должен сыграть для них. Небольшие изменения, которые мы провели в тактике, привели к положительному результату во втором тайме.
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В чем разница между первым и вторым таймом? Мы играли по сценарию Антверпена, ожидали немножко другого. Нам надо было пластично изменить нашу стратегию. В перерыве мы изменили не только ментальную часть, но и тактику, что принесло нам хороший результат.
Сейчас игроки сыграют в матчах за национальные команды. Будут проводиться спарринги, это все должно положительно отразиться на подготовке к следующим играм", – поделился ван Леувен на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что Шахтер вырвал победу над Антверпеном (3:2), совершив камбэк со счета 0:2. Дубль оформил Сикан, еще один мяч в активе Ракицкого.
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