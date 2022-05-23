Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк выбрал состав, который будет противостоять сборной Украины в стыковом матче отбора к ЧМ-2022.

В расположении британцев вызваны 28 игроков, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации. Отметим, что вне заявки остался Киран Тирни, который продолжает залечивать травму.

"Проблемы будут у шотландцев": Скрипник объяснил, почему Украина должна выйти на ЧМ-2022

Голкиперы: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминай, Тёрнбулл.

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.

Добавим, что Шотландия сыграет с Украиной уже 1 июня в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, победитель которого сразится с Уэльсом за путевку на Мундиаль. Кроме того, скотты сыграют с Арменией (8 июня), Ирландией (11 июня) и снова с Арменией (14 июня) в рамках Лиги наций.

Россия напала на Украину: Зинченко стал чемпионом и расплакался, второй потенциальный соперник Динамо в ЛЧ (LIVE)