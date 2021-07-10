Главный тренер сборной Македонии U-21 Благоя Милевски пошел на повышение. 50-летний специалист с 1 августа 2021 года возглавит национальную сборную, сообщает официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.

Ангеловски покидает сборную Северной Македонии – его команда проиграла все три матча на Евро-2020

Предыдущий наставник Игорь Ангеловски объявил об отставке после поражения сборной Нидерландов на групповом этапе Евро-2020. К слову, под его руководством команда впервые в истории пробилась на чемпионат Европы, где уступила сборным Австрии (1:3), Украины (1:2) и Нидерландов (0:3).

Напомним, Милевски дважды возглавлял македонскую молодежку – с 2014 по 2018 и с 2019 по 2021 гг. Кроме того специалист работал на клубном уровне с македонским Вардаром и израильским Ашдодом.

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