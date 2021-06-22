"Руководить этой командой было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но... Это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Северная Македония – Нидерланды – 0:3 – видео голов и обзор матча

Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений.

Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт заканчивается 31 июля, и я ухожу", – цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Напомним, 45-летний специалист работал в сборной Северной Македонии с октября 2015 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла на Евро, где уступила сборным Австрии (1:3), Украины (1:2) и Нидерландов (0:3).

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