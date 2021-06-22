Ангеловски покидает сборную Северной Македонии – его команда проиграла все три матча на Евро-2020
Главный тренер сборной Северной Македонии Игорь Ангеловски подвел итоги выступлений своей команды на чемпионате Европы.
"Руководить этой командой было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но... Это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.
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Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений.
Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт заканчивается 31 июля, и я ухожу", – цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.
Напомним, 45-летний специалист работал в сборной Северной Македонии с октября 2015 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла на Евро, где уступила сборным Австрии (1:3), Украины (1:2) и Нидерландов (0:3).
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