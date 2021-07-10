Головний тренер збірної Македонії U-21 Благоя Мілевскі пішов на підвищення. 50-річний фахівець з 1 серпня 2021 року очолить національну збірну, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Північної Македонії.

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Попередній наставник Ігор Ангеловскі оголосив про відставку після поразки збірній Нідерландів на груповому етапі Євро-2020. До слова, під його керівництвом команда вперше в історії пробилась на чемпіонат Європи, де поступилась збірним Австрії (1:3), України (1:2) та Нідерландів (0:3).

Нагадаємо, Мілевскі двічі очолював македонську молодіжку – з 2014 по 2018 та з 2019 по 2021 рр. Окрім того фахівець працював на клубному рівні з македонським Вардаром і ізраїльським Ашдодом.

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