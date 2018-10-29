Соперник Динамо Ренн перед игрой с киевлянами расписал ничью с Сент-Этьеном

В 10 туре Лиги 1 Ренн сумел добыть ничью в матче с Сент-Этьеном. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Для Ренна матч начался не лучшим образом, уже на 4-й минуте Хазри реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.
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Впрочем, соперник Динамо в Лиге Европы сумел восстановить статус-кво еще до перерыва – отличился Сарр.
Во втором тайме Ренн получил право пробить пенальти, но Бен Арфа не попал в ворота. В результате – ничья.
Ренн имеет в активе 12 очков и находится на 10 месте таблицы, Сент-Этьен с 16 пунктами находится на 6 месте.
Напомним, что Ренн сыграет с Динамо уже в этот четверг.
Также закончился матч между Монпелье и Бордо, хозяева победили со счетом 2:0.
Лига 1, 10-й тур
Сент-Этьен – Ренн – 1:1
Голы: Хазри, 4 (пен.) – Сарр, 34
Нереализованный пенальти: Бен Арфа, 67 (Ренн)
Монпелье – Бордо – 2:0
Голы: Лаборде, 17 Делор, 53 (пен.)