Арис примет киевское Динамо в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Матч Арис – Динамо стартует 10 августа в 21:15 по киевскому времени. Игра состоится в Греции на стадионе имени Клеантиса Викилидиса. Главный арбитр поединка – австралиец Джарред Джиллетт.

Арис – Динамо: прогноз на матч Лиги конференций

Это стартовая игра для команды Мирчи Луческу в еврокубковом сезоне 2023/24. Ответный матч Динамо Киев – Арис состоится в Бухаресте через неделю, 17 августа. Победитель противостояния в последнем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против сильнейшего в паре Нефтчи – Бешикташ. Проигравшая команда завершит евросезон.

Арис – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги конференций 10 08 2023

Поединок квалификации Лиги конференций покажет телеканал 2+2. Начало трансляции – в 21:10 по Киеву. Матч Арис – Динамо онлайн можно посмотреть на платформе FootballHub. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Если для киевской команды это первый матч в еврокубках, то Арис в Лиге конференций уже прошел одного соперника. Греки во втором раунде квалификации одолели Арарат-Армению (1:1, 1:0). В чемпионате Греции 2022/23 Арис финишировал на 5-й позиции турнирной таблицы. Динамо, как известно, завершило прошлый сезон УПЛ на 4-м месте.

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