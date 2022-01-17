"Когда Барселона предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, мне не пришлось подумать дважды. Я считал, что моя жена и дети должны жить комфортно, когда я завершу карьеру.

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Я встретился со спортивным директором Барселоны, и он сказал, что я не получу много игрового времени, но мне было пох** – я знал, что стану миллионером.

Мне хотелось общаться с великими ребятами. Покупать все что угодно и тусоваться ночью непрерывно.

Я приходил на тренировку и видел, как Тьерри Анри приезжает на невероятной машине. Я сказал себе, что получу такое же авто любой ценой. Я пошел и приобрел такую ​​же, как у него. Но я клянусь, спустя два месяца я сдал ее обратно. Все деньги уходили на топливо. Я сказал: "Дайте мне "Тойоту" – эта машина слишком затратна для меня", – цитирует Сонга Daily Mail.

Напомним, Алекс находился в структуре Барсы в 2012-2016 годах, проведя в футболке "блаугранас" около 40 матчей.

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