"Коли Барселона запропонувала мені контракт і я побачив, скільки зароблятиму, мені не довелося подумати двічі. Я вважав, що моя дружина та діти мають комфортно жити, коли я завершу кар'єру.

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Я зустрівся зі спортивним директором Барселони, і він сказав, що я не отримаю багато ігрового часу, але мені було пох** – я знав, що стану мільйонером.

Мені хотілося спілкуватися з великими хлопцями. Купувати все що завгодно і тусуватися ночі безперервно.

Я приходив на тренування і бачив, як Тьєррі Анрі приїжджає на неймовірній машині. Я сказав собі, що отримаю таке ж авто за будь-яку ціну. Я пішов та придбав таку ж, як у нього. Але я присягаюсь, через два місяці я здав її назад. Усі гроші йшли на паливо. Я сказав: "Дайте мені "Тойоту" – ця машина занадто затратна для мене", – цитує Сонга Daily Mail.

Нагадаємо, Алекс перебував у структурі Барси у 2012-2016 роках, провівши у футболці "блаугранас" близько 40 матчів.

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