Худшая команда лиги прямо сейчас смогла навязать достойную борьбу фавориту только в первом тайме, который завершился вничью. А вот после перерыва Тоттенхэм без проблем оформил разгром и сравнялся с Манчестер Сити на вершине АПЛ.

Тоттенхэм уничтожил Лестер – Сон оформил хет-трик, "лисы" проиграли в 6-м матче АПЛ подряд и снова пропустили 5+ голов

Главным героем, безусловно, стал Сон Хын Мин. Кореец наконец-то прервал голевую засуху, забив дебютный мяч в нынешнем сезоне. На одном решил не останавливаться и оформил хет-трик. Два из этих голов – настоящие шедевры. Интересно, что сначала Сон забил правой ногой, а затем – левой.