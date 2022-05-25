Вингер Тоттенхэм Сон Хын Мин стал настоящим героем в Южной Корее, вернувшись с престижной индивидуальной наградой.

Сон Хын Мин прибыл в Южную Корею, где продемонстрировал "Золотую бутсу", которую получил по итогам сезона 2021/22.

АПЛ выдала официальное разрешение на продажу Челси

Звезду встретило огромное количество приехавших болельщиков в аэропорту, чтобы поздравить своего соотечественника с достижением.

К слову, Сон вместе с Салахом стал лучшим бомбардиром – в активе обоих нападающих по 23 гола в сезоне 2021/22.

Челси одолел Уотфорд, завершив сезон в топ-3 АПЛ, Тоттенхэм вышел в Лигу чемпионов, разгромив Норвич