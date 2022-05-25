Сон Хин Мин вернулся на родину с "Золотым бутсом" – фантастический приём звезды АПЛ
13:25 - Читати українською
Вингер Тоттенхэм Сон Хын Мин стал настоящим героем в Южной Корее, вернувшись с престижной индивидуальной наградой.
Сон Хын Мин прибыл в Южную Корею, где продемонстрировал "Золотую бутсу", которую получил по итогам сезона 2021/22.
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Звезду встретило огромное количество приехавших болельщиков в аэропорту, чтобы поздравить своего соотечественника с достижением.
К слову, Сон вместе с Салахом стал лучшим бомбардиром – в активе обоих нападающих по 23 гола в сезоне 2021/22.
Челси одолел Уотфорд, завершив сезон в топ-3 АПЛ, Тоттенхэм вышел в Лигу чемпионов, разгромив Норвич
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